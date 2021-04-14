Василий Березуцкий рассказал, где продолжит карьеру

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14 Апреля 2021, 15:16,
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Василий Березуцкий, покинувший ЦСКА, рассказал, что продолжит карьеру в «Краснодаре».
«Ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», - цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что Ганчаренко возглавил «Краснодар» на прошлой неделе. В первом матче под руководством белорусского специалиста краснодарцы уступили в гостях тульскому «Арсеналу» (0:1).
После двадцати пяти туров «Краснодар» занимает лишь десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Василий Березуцкий