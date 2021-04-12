Ловрен не сыграет с «Краснодаром» и «Ротором»

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12 Апреля 2021, 15:33,
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен не поможет своему клубу в ближайших матчах.
Как сообщил журналист Вячеслав Короткин в своём телеграм-канале, с высокой долей вероятности хорватский защитник не сыграет с «Краснодаром» и «Ротором». Напомним, что у Ловрена диагностировано повреждение мышечной ткани.
31-летний Деян сыграл двадцать восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Ловрена с питерцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в одиннадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Деян Ловрен