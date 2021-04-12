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Ловрен не сыграет с «Краснодаром» и «Ротором»

12 Апреля 2021, 15:33,

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не поможет своему клубу в ближайших матчах.

Как сообщил журналист Вячеслав Короткин в своём телеграм-канале, с высокой долей вероятности хорватский защитник не сыграет с «Краснодаром» и «Ротором». Напомним, что у Ловрена диагностировано повреждение мышечной ткани.

31-летний Деян сыграл двадцать восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Ловрена с питерцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в одиннадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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