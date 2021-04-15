​Семак оценил тренерские способности Ганчаренко

Рулевой «Зенита» Сергей Семак оценил тренерские способности белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, возглавившего на прошлой неделе «Краснодар». В субботу, семнадцатого апреля, краснодарская и питерская команды сойдутся в очной встрече в двадцать шестом туре Премьер-лиги России.

«Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе», - приводятся слова Семака на клубном сайте «Зенита».

Напомним, что в марте Виктор Ганчаренко оставил тренерский мостик ЦСКА после четырёх с лишним лет работы. Теперь белорусский тренер постарается проявить себя в «Краснодаре».