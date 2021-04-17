Ганчаренко: «У меня такое чувство, что мы с «Зенитом» играем каждую неделю»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Четыре изменения в стартовом составе. Можно ли их объяснить, за исключением дисквалификации Берга, реакцией на не самую удачную игру против тульского «Арсенала»?

- Нельзя говорить, что это реакция на то, что было с Тулой. Это скорее потому что начали выздоравливать игроки, которые были травмированы, это Петров и Смольников. Посмотреть взяли Олссона, это тоже основной наш игрок, поэтому изменения такие исходя из того, что мы видели в недельном цикле.

- Насколько готов Петров? Потому что его последний матч был в середине октября?

- Он достаточно качественно потренировался. Конечно, ему нужен игровой ритм, но только в таких условиях он его приобретет. В его качествах мы уверены, важно, чтобы он с первых минут вышел и грамотно сыграл.

- Если касаться «Зенита», у вас не самый лучший баланс встреч с этой командой. Не давит ли это психологически?

- Нельзя говорить о том, что каждый матч - отдельная история. У меня такое чувство, что мы с «Зенитом» играем каждую неделю. Какого-то дополнительного давления нет. Понятно, что мы должны в первую очередь смотреть на себя, вернуть ту легкость, которая была присуща «Краснодару». Выбирать соперника здесь не приходится.

- Целую неделю вы поработали с «Краснодаром». Что позитивного отметите в работе с командой?

- Во-первых, мы узнаем очень хорошо команду изнутри, понимаем сильные качества игроков, которые можно использовать, очень хорошо все и с большим желанием работают, полны решимости, что попробуем изменить ту серию, которая у нас есть.