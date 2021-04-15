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Семак: «Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»

15 Апреля 2021, 13:45,

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен не поможет своей команде в предстоящем поединке 26-го тура чемпионата России против «Краснодара». Об этом заявил наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Деян получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний хорват сыграл 21 матч, забил два гола и получил пять желтых карточек.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 17-го апреля. Начало запланировано в 19:00 мск.

По итогам 25 туров «сине-бело-голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице, а «быки» занимают лишь десятое место.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Краснодар, Сергей Семак, Деян Ловрен
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