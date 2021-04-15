Семак: «Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен не поможет своей команде в предстоящем поединке 26-го тура чемпионата России против «Краснодара». Об этом заявил наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Деян получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний хорват сыграл 21 матч, забил два гола и получил пять желтых карточек.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 17-го апреля. Начало запланировано в 19:00 мск.

По итогам 25 туров «сине-бело-голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице, а «быки» занимают лишь десятое место.