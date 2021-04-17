Ганчаренко: «У «Зенита» на замену вышли менее классные футболисты, но более подвижные»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Слишком эмоциональная игра. Для начала как раз поделитесь эмоциями.

- Эмоции? На этом стадионе должны быть эмоции, такие яркие игры, которые, наверное, всем нравятся. До того, как мы начали делать замены, великолепно смотрелись, держали игру под своим контролем. Потом мы потеряли контроль игры и вернули «Зенит» в игру после того, как пропустили первый мяч. Потом, понятно, качели. Там уже неуверенность, хуже контроль мяча. «Зенит» путем замен, может быть, вышли менее классные футболисты, если про них можно так сказать, но более подвижные. Они видоизменили немного команду, больше движения добавилось, и нам сложнее стало, но, тем не менее, после этих серий, которые у нас были, характер у команды был, была хорошая у нас атака и моментами не очень хорошая оборона. Но это только моментами.

- Вот эта история, что во втором тайме «Зенит» достаточно серьезно поменял этими четырьмя заменами ситуацию, это вам движения не хватило? Вы подустали, глубины скамейки не хватило, чтобы отреагировать? Почему так получилось?

- В том числе и замены, которые в такую игру очень сложно вписываются. Когда начинаешь счет сдерживать. Когда ты атакуешь, более раскрепощенно выходишь. В нашем случае нужна была более надежная работа с мячом и более правильное расположение опорных полузащитников. Здесь очень важно было правильно обороняться.

- Хорошо и эмоционально смотрелся «Краснодар» по сравнению с матчем в Туле. Это для вас объясняется тем, что вы движетесь вперед в вашей работе, или что «Зенит» - лидер чемпионата?

- Абсолютно разные условия игры, наш стадион и Тула. При всем уважении там качество газона не способствует, чтобы был хороший футбол, поэтому считаю, что сравнивать здесь неуместно.

- Последний вопрос касается именно качества игры сегодня. Что позитивного можно дальше конвертировать из того, что сегодня получилось?

- Может быть, это в большей степени касается команды, какие-то внутренние вопросы не хотел бы выносить на публику, но после таких матчей есть определенная пища для размышлений, что нам делать дальше.