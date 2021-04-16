Деменко: «Команда «Краснодара» способна дать бой «Зениту», это однозначно»

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданием от предстоящей встречи «быков» с «сине-бело-голубыми» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Фаворит в этой встрече, естественно, «Зенит». Другое дело, что «Краснодар» сейчас после ряда поражений, отставки тренера. Я думаю, что Ганчаренко будет делать все, чтобы показать уже плоды своей работы, прошло уже 10 дней, как он работает. Думаю, он захочет преподнести «Зениту» сюрприз.

«Краснодар» - команда то неплохая, но у них возникают разные проблемы. Команда способна дать бой «Зениту», это однозначно. Все-таки фаворит, понятно, команда из Санкт-Петербурга, потому что «Краснодар» не в лучшем психологическом состоянии. Но как будет на самом деле, посмотрим.

Нельзя ещё ставить точку в чемпионской гонке. Тура за три до конца уже можно будет говорить. «Зенит» хоть и обгоняет конкурентов на 7 очков, но игры ещё остались. «Краснодар» будет биться с «Зенитом», думаю, что и другие команды тоже. «Краснодару» самому надо выбираться, поэтому биться команда будет точно», - сказал Деменко.