Семак: «Смогли забить два, могли при более удачном стечении обстоятельств и выиграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме было достаточно моментов. «Краснодар» сегодня достаточно играл низко, ждал шанса на контратаку, поэтому непросто было взламывать оборону. Тем не менее, моменты были, но, к сожалению, в обороне мы сыграли не лучшим образом, что в первом голе, который мы пропустили достаточно глупо, это повлияло на ход матча. Естественно, настроение совсем другое для игроков «Краснодара», и второй мяч - ошиблись. Поэтому сложно было переключиться, тем не менее, ребята - молодцы. Смогли забить два, могли при более удачном стечении обстоятельств и выиграть. Играли и оказывали давление на ворота соперника. Естественно, концовка матча, что мы смогли спасти такую игру, конечно, я доволен, но хотелось победить. Для нас те проблемы, которые у нас есть, надежность в обороне, они повлияли на ход матча, мы это прекрасно знаем, но если у нас вылетают один-два игрока, равноценных замен нет, но ребята - молодцы.

- Очень редко встречается замена сразу четверых. Почему вы на нее решилось, что хотели получить, и насколько удалось это реализовать?

- Хотелось добавить движения. Игроки, которые вышли свежие. На игроков, которых заменили в разной степени, приходилась большая нагрузка. Тот же Малком много пропустил и сейчас только набирает форму. И Артём, и Караваем Слава очень много играют. Что касается Димы Чистякова, приходилось рисковать и выпускать игрока в атаку, чтобы переменить ход матча.