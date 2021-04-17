Ганчаренко снова не везёт: «Зенит» без Дзюбы отыграл у «Краснодара» два мяча

В первом домашнем матче у руля «Краснодара» Виктор Ганчаренко третий раз в сезоне противостоял «Зениту».

«Краснодар» и «Зенит» приучили нас за последние два года, что их очные матчи в кубанской столице проходят под знаком высокого градуса накала, обилия забитых мячей и побед питерского клуба. Весной 2019 года и летом прошлого «черно-зелёные» ввязывались с «сине-бело-голубыми» в открытый футбол и страдали от своих оборонительных ошибок – счета были 2:3 и 2:4 соответственно. Также те матчи символизировали чемпионство «Зенита». В первом случае петербуржцы прилично оторвались как раз от «быков», а во втором обеспечили себе золото математически. На этот раз не грозило ни то, ни другое – «Зенит» уже здорово оторвался от «Краснодара» и не гарантировал бы себе в отчётном матче чемпионство, хотя сомнений в его итоговом первом месте практически нет.

На первых минутах владели мячом гости. «Быки» не кинулись с первых минут шашки наголо, как могли бы сделать при Мусаеве, – наверно, это одно из первых проявлений тренерской руки Ганчаренко. Зато на седьмой минуте хозяева взяли и открыли счёт. Олссон выдал классный проникающий пас по центру, и выскочивший из-под пассивного Чистякова Ионов расстрелял ворота Лунёва (1:0). Офсайда у автора гола в пограничной ситуации всё же не наблюдалось. Были подозрения на фол Газинского против Барриоса перед получением мяча Олссоном, но видеоассистенты дали главному арбитру Сергею Иванову отмашку, что всё нормально.

Пропустив, «Зенит» продолжил позиционно атаковать, только добавил к этому ещё удары. Азмун пробил головой с подачи Караваева, но неточно и неопасно. Кузяев пальнул из-за пределов штрафной – отразил Сафонов. Кабелла в контратаке выстрелил в правый угол, откуда Лунёв отбил перед собой – на счастье зенитовцев, Ракицкий сразу выбил мяч на угловой, пусть и довольно коряво. Вандерсон крутнул в правый угол, но чуть перекрутил. Ракицкому не хватило точности издали. Дзюба ударил после скидки Кузяева недалеко от штанги, а Азмун примерно с линии штрафной отправил мяч в руки Сафонову.

В начале второго тайма гости заработали ряд угловых, однако реальная опасность воротам хозяев пришла только на 56-й минуте, когда Дзюба махнул мяч рядом с левым углом. Краснодарцы ответили близким ударом Кабеллы со скидки Ионова – Лунёв справился. А вот через три минуты питерский вратарь был вынужден доставать мяч из сетки своих ворот. Газинский в центре поля совершил отбор у Кузяева и подключил правым полуфлангом Ионова. Ракицкий купился на ложный замах и проехался в подкате по мокрому газону, а Ионов аккуратно подбросил сферу в дальнюю девятку (2:0).

Сафонов получил небольшую травму – на носок ему в игровом эпизоде приземлился Мартынович. Второй вратарь «быков» начал уже переодеваться на скамейке, но Матвей остался в игре после оказания медицинской помощи. На 74-й минуте он не самым лучшим образом, но всё же отразил средней опасности выстрел Вендела. Но не прошло дальше и двух минут, как Сафонов напортачил на выходе. Ракицкий забросил вперёд, Кайо исполнил роль статиста, а Сафонов не поймал мяч, и Азмун закатил его в пустые ворота (2:1). Тут на поле выбежал болельщик, и Сердару пришлось его несколько утихомиривать.

«Быки» быстро создали момент с завершением от Вильены, который за малым не попал в левый угол. Семак ещё при счёте 2:0 не постеснялся убрать на замену Дзюбу. Вообще там была у визитёров четвертная замена, и одним из вышедших тогда на поле был Мостовой. Именно он с лёта отправил мяч в правый угол, воспользовавшись пасом слева от Дугласа Сантоса (2:2). А началось всё с потери Шапи, которого обезмячил Кузяев. Офсайда у Мостового видеорефери не усмотрели.

В концовке победа «быкам» уже не светила, а «Зенит» стремился к ней, понимая, что и ничья, в общем-то, в таких условиях неплоха. Команда Ганчаренко опять не смогла выиграть у питерского клуба – последний раз ЦСКА при нём обыгрывал «Зенит» в конце 2018 года.Теперь «сине-бело-голубые» опережают на шесть очков ближайшего на данный момент их преследователя – «Локомотив».

Кирилл Иванцов