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Красивые голы Крыховяка и Жемалетдинова принесли «Локомотиву» победу в Волгограде (видео)

03 Апреля 2021, 15:55,

Двадцать четвёртый тур РПЛ стартовал матчем «Ротора» и «Локомотива».

Протокол игры  
Ротор 0:2 Локомотив Москва
    21' Крыховяк Гжегож (0:1)
    79' Жемалетдинов Рифат (0:2)
Чондрич Йосип Кожемякин Олег   35' (Песегов Евгений (   35'   67') Кверквелия Соломон Гогуа Седрик   35' Степанов Данил Маевский Иван Фламарион   46' (Муллин Камиль (   46') Макаров Сергей   71' Жигулёв Илья Кипиани Николай   74' (Арабидзе Георгий (   74') Понсе Андрес
Запасные: Медведь Владимир Вершков Дмитрий Алейник Олег Байрыев Азат Обухов Игорь
Гилерме Маринато Рыбчинский Дмитрий   61'   82' (Магкеев Станислав (   82') Чорлука Ведран Мурило Серкейра Рыбус Мацей   69' Баринов Дмитрий   49'   68' (Куликов Даниил (   68') Мухин Максим   52' Крыховяк Гжегож   15' Жемалетдинов Рифат Камано Франсуа   82' (Живоглядов Дмитрий (   82') Эдер Лопеш   74' (Лисакович Виталий (   74')
Запасные: Миранчук Антон Коченков Антон Титков Николай Лысцов Виталий Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья
03 апреля. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

 

Если вы позабыли о делах клубного футбола за паузу на сборные, то перед перерывом «Ротор» получил четыре безответных гола от «Ростова», что после трёх побед подряд явно расстроило подопечных Юрия Батуренко, который (опять же, если позабыли) сменил на посту главного тренера бывшего наставника волгоградцев Александра Хацкевича. Но и тут не всё просто. Выяснилось, что у Батуренко нет лицензии Pro, дающей право быть главный тренером команды РПЛ. «Ротор» в этом сезоне спокойно ни дня не проводит.

У Марко Николича полный порядок и с лицензией, и с выстраиванием игры. Наставник «железнодорожников» стал лучшим тренером РПЛ в марте, а его команда, которая совсем недавно замыкала первую восьмерку, поднялась на третье место, набрав 40 очков после 23 матчей. «Локо» продолжил восхождение в Волгограде. Хотя лёгкой победа не получилась. Легионерское нападение (Эдер и Камано) при помощи полузащиты сборной России (Жемалетдинов, Баринов, Мухин) атаковало не лучшим образом.

Первые 20 минут матча прошли очень скучно. Футболисты будто привыкали к своим же одноклубникам. «Локомотив» атаковал больше, но даже до опасных моментов не доходило. Пока слово не взял Гжегож Крыховяк. Рифат Жемалетдинов со своей половины поля выдал диагональ на левый фланг, там поляк принял мяч, спокойно приблизился к штрафной площади, сместился чуть правее и зарядил в дальний угол, а мяч рикошетом от штанги оказался в сетке – 0:1. Точно в лузу.

Под конец тайма «Ротор» должен пропустить ещё раз, но сначала волгоградцев простил Ведран Чорлука, после подачи от угла поля пробивший чуть левее створа. А затем хозяев выручил ещё один защитник, принадлежащий «Локомотиву». Кверквелия в подкате сблокировал удар Дмитрия Баринова, вдвоём с Жемалетдиновым переигравшим всю оборону «Ротора».

Второй тайм волгоградцы провели активнее. Свежий Муллин добавил активности, Макаров и Жигулёв отлично перемещались, зарабатывали стандарты. У «Локо» поочерёдно сели на жёлтую карточку Мухин и Баринов. Гости осторожничали же, проводя атаки минимальными силами. Игра вообще знатно огрубела, количество борьбы и «горчичников» увеличилось, из-за травмы вынужден был покинуть поле Дмитрий Баринов.

В концовке москвичи всё-таки укололи вторым классным ударом. Лисакович в штрафной площади откатил на Жемалетдинова, а тот внешней стороной стопы вонзил мяч в "девятку" - 0:2.

«Локомотив» довёл матч до уверенной победы и на расстояние одного очка приблизился ко второму месту. А «Спартаку» завтра играть против «Ростова». Команда Марко Николича всерьёз поборется за серебро.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Ротор
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Комментарии (3)
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0
Andreas
03 Апреля 2021, 17:39

вот здорово паровоз разогнался

1
nevr75
03 Апреля 2021, 16:21

Всех с Победой!!!!

1
Дарт Уилфред
03 Апреля 2021, 16:03

Отлично, всех с победой. 6 побед в 6 матчах в весенней стадии. Николич гений. Нашел новую позицию для Жемалетдинова. А он там стал голевые раздавать и голы забивать. А не как раньше на фланге только карточки.
На сутки вступлю в секту верящих в Валеру

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