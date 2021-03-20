«Ротор» может пригласить Евсеева

Руководство волгоградского «Ротора» подыскивает нового главного тренера после отставки белорусского специалиста Александра Хацкевича.

Как информирует в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, новым наставником команды может стать Вадим Евсеев, известный по работе в «Уфе». В настоящий момент российский специалист находится без работы.

После 23-х туров чемпионата России волгоградский коллектив набрал 18 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Ротор» проведет после перерыва на матчи национальных сборных. Третьего апреля команда на своем поле примет столичный «Локомотив».