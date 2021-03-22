Сын Сёмина вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Новый тренерский штаб «Ротора» провёл первое занятие с командой. На нём футболистам был представлен наставник Юрий Батуренко, а также его ассистенты Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Волгограда.

Напомним, что ранее 56-летний Батуренко помогал Юрию Сёмину в «Локомотиве». Это его первый опыт самостоятельной тренерской работы. Появление в его штабе сына Юрия Сёмина породило слухи о том, что летом именно Юрий Палович может стать главным тренером «Роторар».

Напомним, что в новый сезон команда входила под руководством Александра Хацкевича.