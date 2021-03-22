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Сын Сёмина вошёл в тренерский штаб «Ротора»

22 Марта 2021, 20:58,

Новый тренерский штаб «Ротора» провёл первое занятие с командой. На нём футболистам был представлен наставник Юрий Батуренко, а также его ассистенты Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Волгограда.

Напомним, что ранее 56-летний Батуренко помогал Юрию Сёмину в «Локомотиве». Это его первый опыт самостоятельной тренерской работы. Появление в его штабе сына Юрия Сёмина породило слухи о том, что летом именно Юрий Палович может стать главным тренером «Роторар».

Напомним, что в новый сезон команда входила под руководством Александра Хацкевича.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Юрий Батуренко
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