Николич отреагировал на уход Чорлуки

Наставник «Локомотива» Марко Николич не удивлён грядущим уходом капитана Ведрана Чорлуки и знал о его планах заранее. Тем не менее, тренер сожалеет о том, что случилось: «Я уверен, что он может еще два года играть на самом высоком уровне. Без сомнений, всё это затруднит мою работу. Я не в восторге от подобного развития событий», - приводит слова Николича Germanijak.

Напомним, что в конце сезона 35-летний Чорлука станет свободным агентом, а в «Локомотиве» решили не продлевать его контракт. При этом хорват регулярно выходил на поле и в 24 матчах текущего сезона забил один мяч. В «Локомотиве» он начал играть с 2012 года.