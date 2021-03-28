Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин: «Сёмин работать в реальных условиях уже не может»

28 Марта 2021, 18:35,

Журналист Василий Уткин считает, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин уже не готов трудиться в современных условиях, где топ-командам приходится добиваться результата в плотном календаре матчей через каждые 3-4 дня.

73-летний специалист в эфире «Коммент Шоу» призывал составителей календаря чемпионата России делать преференции участникам еврокубков и переносить их некоторые матчи на весну, отмечая, что после важных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы фавориты обычно проигрывают свои поединки на внутренней арене.

- Рассуждения Сёмина указывают очень простым образом еще и на то, что он не может, не представляет, как и сам признается, что работать в реальных условиях он уже не может, - написал Уткин в «Телеграме».

Добавим, что Юрий Сёмин не работает тренером с 1 июня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Василий Уткин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
28 Марта 2021, 19:07

Ну, конечно, это же не как Уткин сидеть на стуле и пердеть.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола