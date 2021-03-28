Уткин: «Сёмин работать в реальных условиях уже не может»

Журналист Василий Уткин считает, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин уже не готов трудиться в современных условиях, где топ-командам приходится добиваться результата в плотном календаре матчей через каждые 3-4 дня.

73-летний специалист в эфире «Коммент Шоу» призывал составителей календаря чемпионата России делать преференции участникам еврокубков и переносить их некоторые матчи на весну, отмечая, что после важных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы фавориты обычно проигрывают свои поединки на внутренней арене.

- Рассуждения Сёмина указывают очень простым образом еще и на то, что он не может, не представляет, как и сам признается, что работать в реальных условиях он уже не может, - написал Уткин в «Телеграме».

Добавим, что Юрий Сёмин не работает тренером с 1 июня.