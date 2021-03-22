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Логвиненко покинул «Ротор», не сыграв ни матча

22 Марта 2021, 20:19,

Защитник Юрий Логвиненко покинул «Ротор» спустя два месяца после подписания контракта с волгоградским клубом. 32-летний игрок сборной Казахстана не мог полноценно тренироваться из-за состояния здоровья, по этой причине стороны досрочно расторгли контракт без компенсаций с чьей-либо стороны. Об этом сообщает пресс-служба «Ротора».

До переезда в РПЛ, где так и не удалось дебютировать, Логвиненко пять лет отыграл в «Астане». Добавим, что в этом сезоне у «Ротора» это не первое досрочное расторжение контракта с игроком. Ранее руководство волгоградского клуба разорвало отношения с полузащитником Жано Ананидзе, который также ни разу не вышел на поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Юрий Логвиненко
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