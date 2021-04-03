​Батуренко начал с поражения: «Ротор» не смог отобрать очки у «Локомотива»

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03 Апреля 2021, 15:56,
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В субботу Юрий Батуренко дебютировал на тренерском мостике «Ротора». Команда пыталась навязать борьбу «Локомотиву», но более маститые в плане футбольного класса подопечные Марко Николича взяли верх.
В первом тайме «железнодорожники» повели в счёте благодаря точному удару Гжегожа Крыховяка с левой части чужой штрафной площади. Упрочить преимущество гости из Москвы смогли только на семьдесят девятой минуте, когда Рифат Жемалетдинов после эффектной скидки от Виталия Лисаковича мощно пробил с линии штрафной площади.
Итоговый счёт – 0:2. «Локомотив» продолжил победную серию. Команда Марко Николича вплотную приблизилась к «Спартаку», идущему вторым, но «красно-белые» сыграют в воскресенье.
Протокол игры
|21' Крыховяк Гжегож (0:1)
|79' Жемалетдинов Рифат (0:2)
Чондрич Йосип • Кожемякин Олег 35' ( Песегов Евгений ( 35' ) • 67'Кверквелия Соломон • Гогуа Седрик • 35'Степанов Данил • Маевский Иван • Фламарион 46' ( Муллин Камиль ( 46') • Макаров Сергей • 71'Жигулёв Илья • Кипиани Николай 74' ( Арабидзе Георгий ( 74') • Понсе Андрес
Запасные: Медведь Владимир • Вершков Дмитрий • Алейник Олег • Байрыев Азат • Обухов Игорь
Гилерме Маринато • Рыбчинский Дмитрий 61' 82' ( Магкеев Станислав ( 82') • Чорлука Ведран • Мурило Серкейра • Рыбус Мацей • 69'Баринов Дмитрий 49' 68' ( Куликов Даниил ( 68') • Мухин Максим • 52'Крыховяк Гжегож • 15'Жемалетдинов Рифат • Камано Франсуа 82' ( Живоглядов Дмитрий ( 82') • Эдер Лопеш 74' ( Лисакович Виталий ( 74')
Запасные: Миранчук Антон • Коченков Антон • Титков Николай • Лысцов Виталий • Чёрный Артур • Сильянов Александр • Савин Андрей • Петухов Илья
03 апреля. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ротор