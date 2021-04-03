​Батуренко начал с поражения: «Ротор» не смог отобрать очки у «Локомотива»

В субботу Юрий Батуренко дебютировал на тренерском мостике «Ротора». Команда пыталась навязать борьбу «Локомотиву», но более маститые в плане футбольного класса подопечные Марко Николича взяли верх.

В первом тайме «железнодорожники» повели в счёте благодаря точному удару Гжегожа Крыховяка с левой части чужой штрафной площади. Упрочить преимущество гости из Москвы смогли только на семьдесят девятой минуте, когда Рифат Жемалетдинов после эффектной скидки от Виталия Лисаковича мощно пробил с линии штрафной площади.

Итоговый счёт – 0:2. «Локомотив» продолжил победную серию. Команда Марко Николича вплотную приблизилась к «Спартаку», идущему вторым, но «красно-белые» сыграют в воскресенье.