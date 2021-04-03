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​Батуренко начал с поражения: «Ротор» не смог отобрать очки у «Локомотива»

03 Апреля 2021, 15:56,

В субботу Юрий Батуренко дебютировал на тренерском мостике «Ротора». Команда пыталась навязать борьбу «Локомотиву», но более маститые в плане футбольного класса подопечные Марко Николича взяли верх.

В первом тайме «железнодорожники» повели в счёте благодаря точному удару Гжегожа Крыховяка с левой части чужой штрафной площади. Упрочить преимущество гости из Москвы смогли только на семьдесят девятой минуте, когда Рифат Жемалетдинов после эффектной скидки от Виталия Лисаковича мощно пробил с линии штрафной площади.

Итоговый счёт – 0:2. «Локомотив» продолжил победную серию. Команда Марко Николича вплотную приблизилась к «Спартаку», идущему вторым, но «красно-белые» сыграют в воскресенье.

Протокол игры  
Ротор 0:2 Локомотив Москва
    21' Крыховяк Гжегож (0:1)
    79' Жемалетдинов Рифат (0:2)
Чондрич Йосип Кожемякин Олег   35' (Песегов Евгений (   35'   67') Кверквелия Соломон Гогуа Седрик   35' Степанов Данил Маевский Иван Фламарион   46' (Муллин Камиль (   46') Макаров Сергей   71' Жигулёв Илья Кипиани Николай   74' (Арабидзе Георгий (   74') Понсе Андрес
Запасные: Медведь Владимир Вершков Дмитрий Алейник Олег Байрыев Азат Обухов Игорь
Гилерме Маринато Рыбчинский Дмитрий   61'   82' (Магкеев Станислав (   82') Чорлука Ведран Мурило Серкейра Рыбус Мацей   69' Баринов Дмитрий   49'   68' (Куликов Даниил (   68') Мухин Максим   52' Крыховяк Гжегож   15' Жемалетдинов Рифат Камано Франсуа   82' (Живоглядов Дмитрий (   82') Эдер Лопеш   74' (Лисакович Виталий (   74')
Запасные: Миранчук Антон Коченков Антон Титков Николай Лысцов Виталий Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья
03 апреля. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ротор
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