В «Роторе» назвали имя формально главного тренера

Спустя неделю после назначения Юрия Батуренко наставником «Ротора» стал известно имя члена тренерского штаба, который будет считаться главным. Дело в том, что Батуренко не имеет лицензии Pro.

— У нас в тренерский штаб вошли Хасанби Биджиев, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия Pro, — цитирует Батуренко «РБ Спорт».

Напомним, что после 23-го тура Премьер-лиги волгоградцы отправили в отставку Александра Хацкевича, под руководством которого команда набрала 18 очков и находилась на 13-м месте. Предполагалось, что формально главным тренером будет Андрей Сёмин, у которого также есть необходимая лицензия.