Батуренко: «Локомотив» - самая стабильная команда последних лет наряду с «Зенитом»

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02 Апреля 2021, 18:27,
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Тренер «Ротора» Юрий Батуренко на клубном канале в YouTube поделился мнением о следующем сопернике, «Локомотиве».
- О настрое на матч.
- Две недели готовились, поэтому хорошее настроение, очень хорошее.
- О посещении Мамаева кургана.
- Думаю, должно помочь, потому что те эмоции, которые там получили, они совершенно другого плана. Многие, может быть, и не догадывались, что там творилось во времена Великой Отечественной войны. Я думаю, что эти эмоции просто необходимы.
- О сопернике.
- Это самая стабильная команда последних лет, «Зенит» и они. Игра должна быть интересная. Соперник любит держать мяч, любит контратаку, позиционную атаку. У него много плюсов, но есть и свои минусы, которые мы тоже постараемся использовать в нашу пользу. Ни на что не надо обращать внимания, а только на свою игру, кое-какие поправки сделать в плане самоотдачи, отбора мяча и всё. Нам сейчас больше на себя надо внимание обращать.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ротор, Юрий Батуренко