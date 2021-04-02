Батуренко: «Локомотив» - самая стабильная команда последних лет наряду с «Зенитом»

Тренер «Ротора» Юрий Батуренко на клубном канале в YouTube поделился мнением о следующем сопернике, «Локомотиве».

- О настрое на матч.

- Две недели готовились, поэтому хорошее настроение, очень хорошее.

- О посещении Мамаева кургана.

- Думаю, должно помочь, потому что те эмоции, которые там получили, они совершенно другого плана. Многие, может быть, и не догадывались, что там творилось во времена Великой Отечественной войны. Я думаю, что эти эмоции просто необходимы.

- О сопернике.

- Это самая стабильная команда последних лет, «Зенит» и они. Игра должна быть интересная. Соперник любит держать мяч, любит контратаку, позиционную атаку. У него много плюсов, но есть и свои минусы, которые мы тоже постараемся использовать в нашу пользу. Ни на что не надо обращать внимания, а только на свою игру, кое-какие поправки сделать в плане самоотдачи, отбора мяча и всё. Нам сейчас больше на себя надо внимание обращать.