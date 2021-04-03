​Уткин оценил выступления «Локомотива»

«Локомотив» разогнался не на шутку. Команда Марко Николича после возобновления сезона выиграла все пять матчей Премьер-лиги с общим счётом 11:1. На текущую минуту «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице.

Выступления «железнодорожников» оценил журналист Василий Уткин. Год назад он выражал мнение о том, что клуб должен расстаться с Юрием Сёминым, у которого истекал контракт. В конце концов, клуб так и поступил, назначив Марко Николича в первый день лета.

«Я ведь говорил вам, что с нормально выбранным без оглядки на историю клуба и скрепы европейским тренером «Локо» будет играть лучше», - выразил своё мнение Уткин посредством канала в Telegram.