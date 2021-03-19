«Ротор» объявил об отставке Хацкевича

Волгоградский «Ротор» остался без главного тренера. Белорусский специалист Александр Хацкевич был отправлен в отставку с поста наставника команды. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Это решение было принято руководством «Ротора». Клуб поблагодарил Хацкевича за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

47-летний специалист занимал пост главного тренера волгоградской команды с 20-го декабря 2019-го года.

После 23-х туров российской Премьер-лиги «Ротор» набрал 18 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда проведет на своем поле против московского «Локомотива».