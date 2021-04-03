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Крыховяк и Эдер - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ротором»

03 Апреля 2021, 13:21,

Тренерские штабы волгоградского «Ротора» и московского «Локомотива» определились со стартовыми составами команд на поединок 24-го тура чемпионата России.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.

Поединок «Ротор» - «Локомотив» состоится на стадионе «Волгоград Арена» в субботу, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «железнодорожники» занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а волгоградцы находятся на 13-м месте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Ротор
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