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Батуренко ответил на вопрос о принципиальности матча с «Локомотивом»

22 Марта 2021, 21:34,

Главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко на клубном канале в YouTube дал первое интервью в новой роли.

- Эмоции очень даже положительные, впечатления то же самое - положительные. Причина простая: ребята хорошие, город хороший, футбольный. Просто поле великолепное, условия отличные, поэтому эмоции очень хорошие.

- О ближайших планах:

- У нас план подготовиться к игре с «Локомотивом» и сыграть удачно.

- Про тренерский штаб:

- Сегодня на тренировке были тренер по вратарям Дмитрий Тяпушкин, мне помогал Андрей Сёмин. И вот приехал, но не успел сюда на тренировку Хасан Биджиев. Завтра к нам подключится Николай Приймак, это тренер по физической подготовке, он приедет из Краснодара своим ходом.

- Про состав команды:

- Хотелось бы, конечно, хотя бы обо всех иметь представление, но ничего страшного, это уважительная причина. Кто-то поехал за сборную, у кого-то травма. Всегда такое бывает.

- Про принципиальность матча с  «Локомотивом».

- Нет, это сильно сказано (улыбается). Принципиальность не в этой ситуации. Если бы мы были с ними вровень, возможно, было бы принципиально. А нам самое главное - это набрать очки, которые позволят нам остаться в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ротор, Юрий Батуренко
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