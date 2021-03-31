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«Динамо» заинтересовано в подписании контракта с Чорлукой

31 Марта 2021, 23:03,

Ветеран «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о грядущем уходе из стана «железнодорожников». Тем не менее, у хорвата есть все шансы продолжить выступления в РПЛ.

У хорватского защитника есть предложение от «Динамо» на два года с зарплатой в 1,2 миллиона евро за сезон + бонусы. Футболист склоняется к тому, чтобы принять это предложение, сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

«Локомотив» в лице нового руководства по сути отказался вести переговоры о продлении контракта. Футболисту намекнули, что клубу он больше не нужен. Именно поэтому сегодня Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Ведран Чорлука
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