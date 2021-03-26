Выхожу на следующей: «Локомотив» рискует летом потерять нескольких важных футболистов

Текущий сезон близится к завершению, и через пару месяцев откроется летнее трансферное окно. Кажется, оно может больно ударить по «Локомотиву». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о контрактных историях в клубе.

Судя по всему, руководство «Локомотива» ждут жаркие деньки. Сразу трое молодых россиян могут покинуть «железнодорожников»: Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Никита Иосифов. Причём вероятность потерять целое трио довольно высокая.

У Жемалетдинова и Иосифова летом заканчиваются контракты, у Мухина соглашение завершается через год, но в текущем содержится пункт о праве выкупа за 15 миллионов рублей. Для любого российского топ-клуба это более чем подъёмная сумма.

При этом ситуации у них кое-чем различаются. Всех троих «Локомотив» хочет сохранить, но договориться не получается. Жемалетдинову предлагают понизить зарплату двое — с 1,3 миллиона евро в год до 500-600 тысяч. Вингера такой подход не устраивает. Мухину предлагают 600 тысяч рублей в месяц, но и его это не устраивает. Что касается Иосифова, то он, похоже, просто настроен уехать за рубеж. У всех есть уже предложения. Жемалетдинова сватают в «Краснодар» и «Динамо», Мухина — в «Спартак», а Иосифов вроде как уже подписал контракт с испанским «Вильярреалом».

Хотя ситуации различаются, прослеживается чёткая тенденция, что руководство «Локомотива» явно не было готово к такому повороту событий. Причём эта претензия не к Владимиру Леонченко, который с зимы занимает пост генерального директора «железнодорожников». Ситуацию надо было решать ещё прошлым летом, когда клубом руководил Василий Кикнадзе.

Тем не менее, можно сделать вывод и о текущей ситуации в клубе. «Локомотив» явно не спешит тратить деньги, причём речь идёт о молодых россиянах, которые особенно ценны в эпоху лимита. А ведь Жемалетдинов и Мухин в марте впервые были вызваны в сборную России, что говорит об их уровне.

На самом деле вся эта ситуация выглядит довольно тревожной для «Локомотива», и уже появились мнения, что «РЖД» клубу сокращает финансирование. О том, что команда является непрофильным активом, и её хотят продать, говорят давно. Однако осуществить сделку сложно, ведь очереди желающих приобрести клуб нет.

Если в «Локомотиве» действительно непростые времена, то летом встанет серьёзный вопрос о будущем ещё одного футболиста. Через год завершается контракт у лидера «железнодорожников» Гжегожа Крыховяка. Очевидно, что у поляка довольно серьёзный контракт, и его пролонгация будет недёшевой. Если же договориться о новом контракте не получится, то Крыховяка придётся продавать. Не забудем ещё про капитана Ведрана Чорлуку, чей контракт завершается уже этим летом и, видимо, продлён не будет.

В общем, в новый сезон «Локомотив» может войти изрядно обновлённым и с целым рядом потерь. Главный вопрос в любом случае заключается в том, что у клуба с финансами. Вероятный уход сразу троих молодых воспитанников — очень тревожный сигнал.

Андрей Центров