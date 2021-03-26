Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Выхожу на следующей: «Локомотив» рискует летом потерять нескольких важных футболистов

26 Марта 2021, 09:19,

Текущий сезон близится к завершению, и через пару месяцев откроется летнее трансферное окно. Кажется, оно может больно ударить по «Локомотиву». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о контрактных историях в клубе.

Судя по всему, руководство «Локомотива» ждут жаркие деньки. Сразу трое молодых россиян могут покинуть «железнодорожников»: Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Никита Иосифов. Причём вероятность потерять целое трио довольно высокая.

У Жемалетдинова и Иосифова летом заканчиваются контракты, у Мухина соглашение завершается через год, но в текущем содержится пункт о праве выкупа за 15 миллионов рублей. Для любого российского топ-клуба это более чем подъёмная сумма.

При этом ситуации у них кое-чем различаются. Всех троих «Локомотив» хочет сохранить, но договориться не получается. Жемалетдинову предлагают понизить зарплату двое — с 1,3 миллиона евро в год до 500-600 тысяч. Вингера такой подход не устраивает. Мухину предлагают 600 тысяч рублей в месяц, но и его это не устраивает. Что касается Иосифова, то он, похоже, просто настроен уехать за рубеж. У всех есть уже предложения. Жемалетдинова сватают в «Краснодар» и «Динамо», Мухина — в «Спартак», а Иосифов вроде как уже подписал контракт с испанским «Вильярреалом».

Хотя ситуации различаются, прослеживается чёткая тенденция, что руководство «Локомотива» явно не было готово к такому повороту событий. Причём эта претензия не к Владимиру Леонченко, который с зимы занимает пост генерального директора «железнодорожников». Ситуацию надо было решать ещё прошлым летом, когда клубом руководил Василий Кикнадзе.

Тем не менее, можно сделать вывод и о текущей ситуации в клубе. «Локомотив» явно не спешит тратить деньги, причём речь идёт о молодых россиянах, которые особенно ценны в эпоху лимита. А ведь Жемалетдинов и Мухин в марте впервые были вызваны в сборную России, что говорит об их уровне.

На самом деле вся эта ситуация выглядит довольно тревожной для «Локомотива», и уже появились мнения, что «РЖД» клубу сокращает финансирование. О том, что команда является непрофильным активом, и её хотят продать, говорят давно. Однако осуществить сделку сложно, ведь очереди желающих приобрести клуб нет.

Если в «Локомотиве» действительно непростые времена, то летом встанет серьёзный вопрос о будущем ещё одного футболиста. Через год завершается контракт у лидера «железнодорожников» Гжегожа Крыховяка. Очевидно, что у поляка довольно серьёзный контракт, и его пролонгация будет недёшевой. Если же договориться о новом контракте не получится, то Крыховяка придётся продавать. Не забудем ещё про капитана Ведрана Чорлуку, чей контракт завершается уже этим летом и, видимо, продлён не будет.

В общем, в новый сезон «Локомотив» может войти изрядно обновлённым и с целым рядом потерь. Главный вопрос в любом случае заключается в том, что у клуба с финансами. Вероятный уход сразу троих молодых воспитанников — очень тревожный сигнал.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Локомотив Москва, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Никита Иосифов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола