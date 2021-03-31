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Чорлука уходит из «Локомотива»

31 Марта 2021, 22:05,

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука объявил об уходе из клуба по окончанию сезона. Об этом он сообщил в сети «Инстаграм».

- Дорогая красно-зелёная семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия.

Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти. Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика.

Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно, - написал Чорлука.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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