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Кверквелия: «Очень рад, что Андрей Сёмин с Батуренко пришли»

22 Марта 2021, 22:30,

Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия доволен тем, что волгоградскую команду принял Юрий Батуренко, с которым ранее вместе работали в «Локомотиве».

- Андрей Сёмин — очень хороший человек и тренер. Я очень рад, что они с Батуренко пришли. Теперь у меня в два раза больше стимула и ответственности, - заявил Кверквелия «РБ-Спорт».

29-летний футболист также добавил, что Батуренко сыграл большую роль в его карьере и ежедневно проводил беседы с Кверквелией, разбирая эпизоды и делая подсказки и замечания. Также Кверквелия считает, что Андрей Сёмин очень поход на отца.

Соломон Кверквелия арендован «Ротором» у «Локомотива» на весь сезон и провел за команду из Волгограда 12 матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Соломон Кверквелия, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин
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