Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ойонго рассказал о полученной травме

01 Марта 2021, 21:55,

Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал о серьезной травме, которую он получил в дебютном матче за российский клуб.

«Я вышел на замену в первом тайме из-за травмы нашего левого защитника. Мне просто не хватило времени на разминку, поэтому связки не были разогреты. Я только вошёл в игру и подвернул колено, именно так и была получена травма. Но я всё-таки доиграл ещё минут десять. В перерыве я почувствовал боль, которая начала меня беспокоить за пять минут до конца тайма. Я решил не выходить на вторую половину после разговора с медицинским штабом», - цитирует Ойонго camfoot.

Напомним, что «Краснодар» арендовал Ойонго у «Монпелье» до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Амбруаз Ойонго
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола