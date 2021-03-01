Ойонго рассказал о полученной травме

Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал о серьезной травме, которую он получил в дебютном матче за российский клуб.

«Я вышел на замену в первом тайме из-за травмы нашего левого защитника. Мне просто не хватило времени на разминку, поэтому связки не были разогреты. Я только вошёл в игру и подвернул колено, именно так и была получена травма. Но я всё-таки доиграл ещё минут десять. В перерыве я почувствовал боль, которая начала меня беспокоить за пять минут до конца тайма. Я решил не выходить на вторую половину после разговора с медицинским штабом», - цитирует Ойонго camfoot.

Напомним, что «Краснодар» арендовал Ойонго у «Монпелье» до конца сезона.