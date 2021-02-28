Ойонго дебютировал за «Краснодар»

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Урал».

На 23-й минуте повреждение после столкновения с полузащитником «Урала» Эриком Бикфалви получил защитник «Краснодара» Евгений Чернов и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Амбруаз Ойонго, дебютировавший за российский клуб.

После первого тайма «Краснодар» ведёт со счётом 1:0, при этом подопечные Мусаева играют в меньшинстве, удалён был Игорь Смольников.

29-летний камерунец выступает за «Краснодар» на правах аренды. В нынешнем сезоне Ойонго сыграл тринадцать матчей за «Монпелье» в чемпионате Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение Амбруаза рассчитано до 30 июня 2021 года.