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Ойонго дебютировал за «Краснодар»

28 Февраля 2021, 19:52,

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Урал».

На 23-й минуте повреждение после столкновения с полузащитником «Урала» Эриком Бикфалви получил защитник «Краснодара» Евгений Чернов и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Амбруаз Ойонго, дебютировавший за российский клуб.

После первого тайма «Краснодар» ведёт со счётом 1:0, при этом подопечные Мусаева играют в меньшинстве, удалён был Игорь Смольников.

29-летний камерунец выступает за «Краснодар» на правах аренды. В нынешнем сезоне Ойонго сыграл тринадцать матчей за «Монпелье» в чемпионате Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение Амбруаза рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Амбруаз Ойонго
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