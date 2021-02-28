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Августиняк: «Забил два гола впервые в жизни»

28 Февраля 2021, 21:12,

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Урал» (2:2) Рафал Августиняк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о встрече. Насколько она сложной получилась для «Урала»?

- Да, первая игра получилась очень тяжелой, так как соперник провел уже три официальные игры. Мы неплохо начали. Хорошо, что забили два мяча и очень плохо, что потеряли победу на последних минутах.

- Скажите несколько слов о своих мячах. Они получились, с одной стороны, одинаковыми, с другой - разными. Какой вам запомнится больше всего и почему?

- Сегодня был не самый лучший мой матч. Я рад, что забил два мяча, это случилось в первый раз в жизни, и я очень рад. Очень плохо, что пропустили на последних минутах.

- В первом тайме до удаления у вас не очень получалось. С чем это было связано? Соперник очень серьезный  или вы все-таки не могли войти в этот матч?

- Просто соперник очень высоко играл, хороший прессинг, и нам было очень тяжело выходить со своей половины поля, поэтому пытались играть в длинный пас, но не все получалось в первом тайме.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Рафал Августиняк
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