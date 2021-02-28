Мусаев: «Очень важно показать характер, показать, что мы мужчины»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Урала» в эфире канала «Матч Премьер».

- Важно, прежде всего, для себя, для нас, для своих болельщиков показать характер, показать, что мы мужчины. Для нас очень важно сегодня добиться максимального результата, чтобы оставаться в гонке. Мы очень расстроены тем, что произошло, но печалиться нет смысла и нет времени. Надо думать о сегодняшней игре, это самое главное.

- «Урал» - это та команда, которая в первой части сезона вас обыграла на своем поле. Как исправить ошибки, что надо сделать сегодня, чтобы не было подобного?

- Трудно сказать, что именно. Я в ту игру особенно не заглядывал. Там мы быстро пропустили мяч и не могли рассчитывать на ряд своих футболистов. Больше разбирали последние игры, в которых «Урал» принимал участие. Нам самое важное сегодня - это показать свой лучший футбол, то, что мы умеем делать. Второстепенно то, что делает соперник.