Мусаев подвёл итоги первого сбора «Краснодара»

Мурад Мусаев, занимающий пост главного тренера «Краснодара», рассказал о первом зимнем сборе команды в ОАЭ.

«Доволен тем объемом работы, который мы проделали. Думал, будет сложнее, но и с «Ригой» (1:0) и с «Шахтером» (3:0) нам удалось показать качественный футбол на фоне нагрузок», - поведал специалист в интервью клубному ТВ.

На зимний перерыв краснодарский коллектив отправился на седьмом месте в турнирной таблице. После 19 туров чемпионата России подопечные Мусаева набрали 30 баллов.

В первом матче РПЛ после перерыва «быки» на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет 28-го февраля.