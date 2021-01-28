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Мусаев подвёл итоги первого сбора «Краснодара»

28 Января 2021, 09:59,

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Мурад Мусаев, занимающий пост главного тренера «Краснодара», рассказал о первом зимнем сборе команды в ОАЭ.

«Доволен тем объемом работы, который мы проделали. Думал, будет сложнее, но и с «Ригой» (1:0) и с «Шахтером» (3:0) нам удалось показать качественный футбол на фоне нагрузок», - поведал специалист в интервью клубному ТВ.

На зимний перерыв краснодарский коллектив отправился на седьмом месте в турнирной таблице. После 19 туров чемпионата России подопечные Мусаева набрали 30 баллов.

В первом матче РПЛ после перерыва «быки» на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет 28-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Января 2021, 12:15

Готовиться надо к сезону, хотя ЛЧ помотала, это да. Не уверен, что Краснодар был готов к такому, а именно, к борьбе на всех фронтах.

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