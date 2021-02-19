«Краснодар» хочет арендовать защитника «Монпелье»

Российский «Краснодар» хочет арендовать камерунского защитника французского «Монпелье» Амбруаза Ойонго, сообщает журналист RMC Лоик Танзи.

Соглашение может быть заключено до конца действующего сезона, без последующего права выкупа.«Краснодар» занимается активным поиском усиления в оборону после того, как левый защитник клуба Кристиан Рамирес травмировался на сборах и выбыл на большой период.

В этом сезоне Амбруаз Ойонго провёл за «Монпелье» в Лиге 1 13 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Защитник провёл четыре встречи за команду Камеруна на Кубке Африки в 2019 году, но не отметился результативными действиями.