«Краснодар» вернул из «Уфы» защитника Бородина

Защитник Сергей Бородин досрочно покинул «Уфу», в составе которой выступал на правах аренды. 22-летний исполнитель вернулся в «Краснодар». «Быки» воспользовались опцией в соглашении, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что игрок перебрался в уфимский коллектив в августе 2020-го года. В составе команды он провел всего одну встречу в рамках Премьер-лиги.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. На счету подопечных Мурада Мусаева 30 набранных очков.

В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «быки» на своем поле примут «Урал».