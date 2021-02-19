«Краснодар» вернул из «Уфы» защитника Бородина

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19 Февраля 2021, 12:57,
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Защитник Сергей Бородин досрочно покинул «Уфу», в составе которой выступал на правах аренды. 22-летний исполнитель вернулся в «Краснодар». «Быки» воспользовались опцией в соглашении, об этом рапортует пресс-служба клуба.
Напомним, что игрок перебрался в уфимский коллектив в августе 2020-го года. В составе команды он провел всего одну встречу в рамках Премьер-лиги.
После 19 туров чемпионата России «Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. На счету подопечных Мурада Мусаева 30 набранных очков.
В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «быки» на своем поле примут «Урал».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Сергей Бородин