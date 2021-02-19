Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Краснодар» вернул из «Уфы» защитника Бородина

19 Февраля 2021, 12:57,

Защитник Сергей Бородин досрочно покинул «Уфу», в составе которой выступал на правах аренды. 22-летний исполнитель вернулся в «Краснодар». «Быки» воспользовались опцией в соглашении, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что игрок перебрался в уфимский коллектив в августе 2020-го года. В составе команды он провел всего одну встречу в рамках Премьер-лиги.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. На счету подопечных Мурада Мусаева 30 набранных очков.

В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «быки» на своем поле примут «Урал».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Сергей Бородин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола