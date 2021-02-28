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Матвеев объяснил выбор вратаря в пользу Годзюра

28 Февраля 2021, 19:03,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Урал» и «Краснодар» - это два клуба, к которым есть вопросы по вратарской тематике. Сегодня в ваших воротах будет стоять Годзюр. С чем это связано, ведь вы совсем недавно подписали контракт с Коноваловым?

- Да, но Коновалов пришел только несколько дней назад, поэтому надо ознакомиться, освоиться, понять требования. Поэтому выбор пал на Годзюра, который был вторым номером за Помазуном и знает наши требования. Он проверенный турнирный боец, мы в нем уверены, выбор пал на него.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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