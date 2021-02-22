«Краснодар» поздравил болельщиков с 13-летием клуба

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22 Февраля 2021, 11:40,
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Пресс-служба «Краснодара» обратилась к болельщикам посредством «Твиттера». «Быки» поздравили своих поклонников с 13-летием клуба.
«Нам 13 лет! Поздравляем болельщиков с праздником, желаем команде новых достижений и побед!», - гласит сообщение клуба.
Напомним, что владельцем «Краснодара» является Сергей Галицкий.
После 19 туров российской Премьер-лиги команда набрала 30 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва подопечные Мурада Мусаева на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 28-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар