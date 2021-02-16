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Коэнтрау заинтересовал «Краснодар»

16 Февраля 2021, 21:49,

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес порвал крестообразную связку колена и пропустит как минимум концовку текущего сезона. Поскольку трансферное окно в России ещё открыто в отличие от многих европейских лиг, «быки» намерены выйти на рынок в поисках замены эквадорцу.

Marca сообщает об интересе руководства «Краснодара» к игроку линии обороны «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау. 32-летний португалец считался одним из лучших левых защитников на планете и во время этапа карьеры в «Реале» некоторое время выигрывал конкуренцию у Марсело. Еще один вариант для российского клуба - Нил Тэйлор из «Астон Виллы».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Краснодар, Фабиу Коэнтрау, Риу Аве
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