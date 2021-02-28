Мусаев испытывает Галицкого: «Краснодар» вдесятером еле спасся от четвёртого поражения кряду

«Краснодар» и «Урал» порой выдают захватывающие матчи друг с другом. Весьма интересно было и в их встрече 20-го тура Премьер-лиги.

«Краснодар» начал 2021 год плохо. Три матча – три поражения. Загребское «Динамо» проявило более высокий класс в Лиге Европы, а «Сочи» оставил «быков» за бортом Кубка России. После всех этих неудач домашний матч с «Уралом» из глубин таблицы смотрелся для команды Мурада Мусаева отличным шансом прервать негативную серию и сменить минус на плюс. Но не тут-то было…

Начинался матч для хозяев вроде бы неплохо. На 12-й минуте Шапи открыл счёт, переиграв со второй попытки Годзюра после прострела слева от Чернова (1:0). Спустя три минуты «быки» разыграли филигранную комбинацию по центру с передачами в касание Классона и Ари, а замыкавший эту конфетку Ионов в падении пробил в Годзюра. «Урал» мог наказать краснодарцев за расточительность сразу же. Погребняк продавил Сорокина в чужой штрафной и оказался с глазу на глаз с Агкацевым, однако в самый ответственный момент досадно наступил на мяч и упал.

Забив гол, «Краснодар» в который уже раз повторил свою фирменную ошибку и ослабил хватку. Не додушили «быки» «шмелей» и получили в свой адрес проблемы. «Урал» потихоньку освоился и стал исполнять навесы в чужую штрафную. Во время одной из таких подач Бикфалви на дальней штанге попал локтем по спине Чернову, который неудачно приземлился на газон. Через какое-то время Мусаев вынужден был заменить его, хромавшего, а выпустил на поле краснодарский тренер Ойонго, который таким образом оформил свой дебют в РПЛ. Правда, в перерыве Ойонго прочувствовал на себе обратную замену, уступив место в игре опытному Мартыновичу.

Неприятности «Краснодара» на травме Чернова не закончились. На 35-й минуте Смольников получил красную карточку, оставив партнёров вдесятером. Конечно, он виноват сам. Не нужно было, имея в пассиве жёлтую карточку, откровенно фолить на фланге, когда ситуация не грозила его команде голевым моментом. Однако Смольников ударил сзади по ноге Эль-Кабира и увидел перед собой второй горчичник, трансформировавшийся в яркий красный прямоугольник.

«Быки» растерялись, оставшись без двух основных крайних защитников и вдесятером. Дошло до того, что в течение десяти минут «Урал» владел мячом 79 процентов игрового времени, и это на выезде против «Краснодара», у которого владение мячом записано в ДНК. На выручку «чёрно-зелёным» в этот трудный отрезок пришёл молодой вратарь Агкацев – теперь «быки» вместо Сафонова уповают именно на него. Бикфалви навесил, Ибрахимай скинул, и Агкацев не просто отразил в ближнем бою удар Погребняка, а сделал это так, что мяч ушёл за лицевую как раз от Павла.

В начале второго тайма «горожане» заработали опасный штрафной, но Ари с него попал в стенку. И доигрался «Краснодар» на 52-й минуте. Августиняк обнаружил себя без опеки за пределами чужой штрафной на левом полуфланге, успел, образно говоря, выпить чашечку кофе, и вонзил укол в нижний угол. Можно сказать, что Агкацев на сей раз не выручил, потому как пропустил в ближний (1:1).

На 56-й минуте Кулаков навесил с правого фланга, и Погребняк пробил головой левее створа. Чуть погодя Эль-Кабир попробовал повторить гол Августиняка, но из штрафной, однако тут Агкацев оказался уже вполне готов к такому повороту. А вот ещё через полторы минуты Августиняку удался суперудар из полукруга штрафной с лёту на подборе после выноса головой Кайо. Мяч срикошетил от правой штанги и нашёл себя в левом углу ворот «быков» (1:2).

Хозяева с трудом понимали, как им переламывать ход встречи. Мусаеву надо было что-то делать, и он выпустил на замену Вильену, Вандерсона и Кабеллу. От безысходности Вильена попробовал забить сверхдальним ударом по примеру матча с «Сочи» – получилось чуть выше створа. «Урал» же снова мог забивать в уголок примерно с линии штрафной. Прицеливался Панюков и кручёно отправил мяч рядом с правой штангой.

Далее Вильена опять включил режим дистанционного удара и со штрафного пробил поверх перекладины. Вандерсон прорвался в контратаке по правому флангу после передачи Вильены и ударил в ближний угол – Годзюр перевёл на угловой. «Краснодар» стал поддавливать и всё-таки дожал «Урал» с помощью подачи, хотя это не его стиль. Вандерсон навесил справа, Газинский и Вильена подкорректировали мяч головой, и Кабелла также со второго этажа расстрелял «рамку» (2:2).

«Быки» могли и вырвать победу, но Годзюр намертво взял удар Мартыновича с линии вратарской. Гости ответили своей опасной атакой, однако попытке Гаджимурадова с правого полуфланга не хватило точности. «Краснодар» спасается от четвёртого подряд поражения, но «чёрно-зелёные» явно разочаровывают своих болельщиков в 2021 году.

Кирилл Иванцов