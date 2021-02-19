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«Краснодар» вернул Сафонова в заявку

19 Февраля 2021, 19:18,

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в заявку команды на матчи Премьер-лиги всего спустя сутки после исключения оттуда. Как объяснили руководители «быков» это было сделано для того, чтобы голкипер мог был заявлен за вторую команду, которая играет в ФНЛ, и мог там набирать форму после травмы. В то же время такой вариант позволял бы Сафонову играть и за первую команду.

Напомним, что основной голкипер «Краснодара» травмировался в начале декабря и до сих пор не вернулся в общую группу, пропустив все сборы. В матче 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» Загреб (2:3) его заменял Евгений Городов и сыграл неуверенно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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