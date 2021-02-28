Матвеев: «У меня разочарование от упущенной победы»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первые минуты, к сожалению, провалили, но мы полагали, что будет сложно входить после длинной паузы в игровой ритм. Тем более, сразу против «Краснодара». Не все получалось, затем, конечно, удаление сыграло свою роль. Стали инициативой владеть, мяч контролировать и создавать какие-то угрозы. Такая событийная игра получилась, и красная карточка была. Достаточно много моментов, я думаю, зрители довольны.

- Болельщики, конечно, довольны, а вы - вряд ли тем, что произошло на последних минутах. Что вы говорили своей команде в перерыве, как играть? Ведь соперник был вдесятером.

- Нужно было забрать мяч, правильно располагаться на поле и как можно быстрее мяч перемещать, чтобы растянуть соперника по всей ширине поля, и создавать моменты, забивать. Не надо было торопиться, но надо было играть быстро, чтобы мяч хорошо ходил. Задача была именно такой.

- После того, как Кабелла забил второй гол и прозвучал финальный свисток, какие ваши чувства - удовлетворение от хорошей игры или разочарование от упущенной победы?

- У меня разочарование от упущенной победы, потому что такие матчи команда должна выигрывать. К сожалению, у нас вроде 10-я ничья здесь. Очень много матчей было, где мы должны были одерживать победу, но, к сожалению, чего-то не хватает.