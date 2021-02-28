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Мусаев: «Очень низкий уровень жёсткости, когда так легко получают удаление»

28 Февраля 2021, 21:27,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Урала» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Яркая, наверное, для зрителей встреча, но для тренеров, наверное, не такая интересная?

- Переломный момент - это удаление Смольникова. Игра до этого проходила под небольшим нашим контролем. Мы забили гол, и были моменты, чтобы удваивать преимущество. По мне, это очень низкий уровень жесткости, когда так легко получают удаление. Если мы играем в Европе, там низко летят, и нет даже свистков. Провалили начало второго тайма, особенно зону подбора, откуда зашли два мяча. В концовке хорошо вышли ребята на замену, проявили характер и смогли отыграться. В целом, конечно, ничья с «Уралом» дома - это не то, на что мы рассчитывали.

- Вы провалили начало второго тайма. Не в первый раз не удается начало второй половины встречи. Вот это с чем связано?

- Трудно сказать, там просто два эпизода выпали, с которых нам забили мячи из-за пределов штрафной. Вроде бы шли не просто отсиживаться в обороне и удерживать счет, а шли в атаку. Тем обиднее получилось, что игра перевернулась, и мы пропустили два мяча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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