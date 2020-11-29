Тренер для российского топ-клуба или сборной: Почему Черевченко уже пора дать шанс на высоком уровне

В России редко появляются тренеры, которые обращают на себя внимание. Однако Игорь Черевченко уже не первый раз заставляет о себе говорить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает 46-летнего наставника.

В последние годы в России довольно редко появляются по-настоящему интересные тренеры — такие самобытные специалисты, которые пробиваются наверх за счёт своих идей и работы. Бывают случаи, когда тот или иной наставник где-то сверкнёт, а потом пропадёт с радаров. Помните Роберта Евдокимова, который когда-то с «Оренбургом» показал себя? Остановился в развитии … Неудивительно, что в нашей стране Юрий Сёмин всё ещё конкурентоспособен, а Курбан Бердыев считается одним из главных кандидатов на пост в любом проекте.

В этой ситуации приятным исключением является Игорь Черевченко. Во-первых, в отличие от многих других наставников, он явно любит работу. Сколько раз мы слышим в интервью от разных наставников, что они ждут не просто предложения, а интересный проект. Черевченко же после «Локомотива», с которым взял Кубок России, спокойно пошёл в ФНЛ в «Балтику», а не ждал чего-то там интересного. Да и в этом сезоне едва ли было много желающих возглавить «Химки», когда подмосковная команда оказалась на дне таблицы и после поражения от «Краснодара» 2:7. А Черевченко не стал размышлять, а пошёл.

Пришёл тренер в «Химки» и в 8 матчах чемпионата одержал 5 побед, и подмосковная команда из претендента на вылет превратилась в крепкого середняка. При этом нельзя сказать, что у Черевченко какой-то суперсильный состав – неплохие, но далеко не звёздные футболисты.

Наставник вообще на протяжении своей карьеры отталкивается от того, кто есть в его распоряжении. «Локомотив», «Арсенал», «Химки» не похожи друг на друга. Каждый раз Черевченко подбирает схему и тактику, исходя из сильных сторон имеющихся исполнителей, и от этого отталкивается. В «Локомотиве» мы чаще всего видели расстановку 4-2-3-1, в «Арсенале» было что-то ближе к 4-1-4-1 и ставка на вингеров, а «Химках» сейчас и вовсе действуют 3 центральных защитника (3-4-3)! То есть Черевченко не догматик, он не строит команду под свои взгляды, а думает и ищет подходящий вариант. Для России такая гибкость в тренерской мысли вообще уникальна.

Помимо всего прочего, Черевченко ещё и умеет добиваться результата. С «Локомотивом» он взял Кубок России, как отмечалось выше, с «Арсеналом» пробился в еврокубки (хотя, конечно, вылет от «Нефтчи» — это, конечно, тёмное пятно), а с «Химками», судя по всему, сохранит прописку в элите, казалось, в почти безвыходной ситуации. Кстати, в два последних коллектива Черевченко пришёл по ходу сезона, это его тоже не смутило и не создало трудностей.

Следя за работой Черевченко, всё больше кажется, что ему пора получить шанс побороться за топ-задачу. «Локомотив» во время его работы всё же не мог считаться претендентом на что-то большое. Черевченко умеет решать задачи, при нём развиваются футболисты (например, Зелимхан Бакаев и Даниил Лесовой у него выстрелили). Чем это не тренер для большого клуба? А может, даже и сборной, учитывая, что Черевченко умеет работать с тем материалом, который у него есть. При этом тренеру всего 46 лет, его легко можно взять под долгосрочный проект. У Черевченко один минус – он не медийный, не харизматичный, поэтому его успехами не восхищаются, и его не лоббируют. Хотя с точки зрения работы именно такой тренер и должен получать шанс, а не тот, у которого есть лобби.

Андрей Центров