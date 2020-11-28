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​Тренер «Краснодара» Мусаев получил красную карточку после матча с «Химками»

28 Ноября 2020, 18:35,

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Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку уже после финального свистка матча, в котором его команда проиграла «Химкам» 0:1. Мусаев отодвинул своих игроков от рефери и сам вступил в активные споры, за что и был наказан.

«Краснодар» на текущий момент располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Через четыре дня, второго декабря, «Краснодару» предстоит провести ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна». Команды ведут борьбу за третье место, дающее право продолжить евросезон в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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