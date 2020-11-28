"Краснодар" продолжает тонуть, проиграв в гостях "Химкам"

После обидного поражения в матче с «Севильей» команде Мурада Мусаева предстоял вояж в подмосковные Химки. Дела в Премьер-Лиге обстоят у «Краснодара» ненамного лучше, чем на европейской арене, поэтому на очередной матч внутреннего первенства тренерский штаб выставил максимально сильнейший состав, благо лазарет кубанской команды постепенно пустеет. Не помогло.

«Химки» с приходом Игоря Черевченко заметно оживились, в итоге в последних 4-х матчах РПЛ удалось победить аж трижды, в том числе в гостях с «Ростовом». «Краснодару» на следующей неделе предстоит ключевой матч с «Ренном», но Мурад Мусаев понимает, что команда близка к провалу ещё и на внутренней арене, поэтому вынужден бросать все силы на матч с недавно ещё аутсайдером, а теперь – довольно крепким и боеспособным коллективом, набравшим неплохой ход.

Безусловным фаворитом встречи всё же являлся «Краснодар», который с первых минут прибрал инициативу к своим рукам, а вернее – ногам. При этом игроки «Химок» выстроили внушительные оборонительные редуты, не давай сопернику подобраться к своим воротам. Раз за разом гости всё же проникали в штрафную площадь соперника, но до опасных моментов не доходило. В итоге что-то по-настоящему серьёзное получилось лишь по истечении получаса встречи. Де Вильена разогнал быструю атаку, отыграл на ход Бергу, который обработал мяч и из выгодной позиции запустил его над перекладиной ворот Ильи Лантратова.

При этом игроки «Химок» старались не жаться к своим воротам, рассчитывая найти свои возможности в контратаках и на стандартах. По итогам одного из них Глушаков исполнил навес в штрафную площадь, и с угла вратарской головой пробил Трошечкин, заставив поработать голкипера «Краснодара» Городова. Удары хозяев в основном производились издали. К примеру, Глушаков попал в защитника, а с попыткой Дядюна справился вратарь.

К концовке первого тайма «Краснодар» оживился! Продолжавший создавать возможности для партнёров Де Вильена сначала помог выйти на выгодную ударную позицию Сулейманову, а затем и Бергу. Первый пробил над перекладиной, а шведский форвард попал в сетку с внешней стороны. Незадолго до свистка на перерыв повреждение в стыке с Дядюном получил Де Вильена, добавив головной боли своему наставнику. На вторую половину голландец уже не вышел.

Настрой «Краснодара» после перерыва не изменился, гости продолжили идти вперёд, но при этом с созданием моментов по-прежнему возникали большие проблемы. Активничал Смольников, который то совершил проход в штрафную, закончившийся просмотром ВАР в отношении возможного пенальти, то опасно прострелил к чужим воротам. В итоге 11-метровый назначен не был, а с обострениями Игоря справлялась оборона «Химок».

Гром средь ясного неба прозвучал в середине второго тайма. Игроки «Химок» заработали первый угловой, Глушаков слева навесил на ближнюю штангу, а Мохамед Конате выиграл верховую борьбу и пробил головой с угла вратарской. Мяч прокатился по груди Кайо и влетел в ближний угол. После такого ледяного душа стал очевидным и дальнейший ход матча. Мурад Мусаев бросил в бой свежие атакующие силы в лице Ари и Вандерсона в надежде зацепиться в Подмосковье хоть за какие-то очки.

Но ничего не получилось. Атака «Краснодара» смотрелась абсолютно беззубо, и когда казалось, что наступления гостей будут накатываться одна за другой, игру к концовке поединка и вовсе контролировали игроки хозяев, с удовольствием разыгрывая мяч на чужой половине поля. Гостям не удавалось выйти со своей половины поля – мешали многочисленные ошибки в передачах и обработке. Уже после финального свистка игроки краснодарского клуба бросились на разборки с главным арбитром Сергеем Ивановым, Мурад Мусаев прибежал, аккуратно их подвинул и принялся самостоятельно выяснять отношения с рефери, в итоге наговорив на красную карточку. Эффектная точка неудачно сложившегося матча.

«Химки» вновь победили и продолжают подниматься в турнирной таблице. А «Краснодар» вновь уступает в чемпионате страны, всё прочнее обосновываясь в нижней половине турнирной таблицы. У Мусаева наступили непростые времена.

Андрей СЕРГЕЕВ