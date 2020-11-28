Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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"Краснодар" продолжает тонуть, проиграв в гостях "Химкам"

28 Ноября 2020, 18:25,

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После обидного поражения в матче с «Севильей» команде Мурада Мусаева предстоял вояж в подмосковные Химки. Дела в Премьер-Лиге обстоят у «Краснодара» ненамного лучше, чем на европейской арене, поэтому на очередной матч внутреннего первенства тренерский штаб выставил максимально сильнейший состав, благо лазарет кубанской команды постепенно пустеет. Не помогло.

Протокол игры  
Химки 1:0 Краснодар
(1:0) Конате Мохамед II 67'    
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Трошечкин Александр Глушаков Денис Идову Брайн Дядюн Владимир   60' Корян Аршак   66' (Мирзов Резиуан (   66'   90') Конате Мохамед II   32'
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Логашов Арсений Долгов Александр Липовой Данил Могилевец Павел Куат Исламбек Мурнин Андрей Алиев Камран
Городов Евгений Смольников Игорь Мартынович Александр Кайо Силва   22' Рамирес Кристьян Газинский Юрий   90' Де Вильена Тонни   46' (Олссон Кристоффер (   46') Сулейманов Магомед-Шапи   68' (Ари Феррейра (   68'   90') Кабелла Реми   77' (Чернов Евгений (   77') Классон Виктор   60' (Вандерсон (   60') Берг Маркус   68' (Уткин Даниил (   68')
Запасные: Камболов Руслан Синицын Андрей
28 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

«Химки» с приходом Игоря Черевченко заметно оживились, в итоге в последних 4-х матчах РПЛ удалось победить аж трижды, в том числе в гостях с «Ростовом». «Краснодару» на следующей неделе предстоит ключевой матч с «Ренном», но Мурад Мусаев понимает, что команда близка к провалу ещё и на внутренней арене, поэтому вынужден бросать все силы на матч с недавно ещё аутсайдером, а теперь – довольно крепким и боеспособным коллективом, набравшим неплохой ход.

Безусловным фаворитом встречи всё же являлся «Краснодар», который с первых минут прибрал инициативу к своим рукам, а вернее – ногам. При этом игроки «Химок» выстроили внушительные оборонительные редуты, не давай сопернику подобраться к своим воротам. Раз за разом гости всё же проникали в штрафную площадь соперника, но до опасных моментов не доходило. В итоге что-то по-настоящему серьёзное получилось лишь по истечении получаса встречи. Де Вильена разогнал быструю атаку, отыграл на ход Бергу, который обработал мяч и из выгодной позиции запустил его над перекладиной ворот Ильи Лантратова.

При этом игроки «Химок» старались не жаться к своим воротам, рассчитывая найти свои возможности в контратаках и на стандартах. По итогам одного из них Глушаков исполнил навес в штрафную площадь, и с угла вратарской головой пробил Трошечкин, заставив поработать голкипера «Краснодара» Городова. Удары хозяев в основном производились издали. К примеру, Глушаков попал в защитника, а с попыткой Дядюна справился вратарь.

К концовке первого тайма «Краснодар» оживился! Продолжавший создавать возможности для партнёров Де Вильена сначала помог выйти на выгодную ударную позицию Сулейманову, а затем и Бергу. Первый пробил над перекладиной, а шведский форвард попал в сетку с внешней стороны. Незадолго до свистка на перерыв повреждение в стыке с Дядюном получил Де Вильена, добавив головной боли своему наставнику. На вторую половину голландец уже не вышел.

Настрой «Краснодара» после перерыва не изменился, гости продолжили идти вперёд, но при этом с созданием моментов по-прежнему возникали большие проблемы. Активничал Смольников, который то совершил проход в штрафную, закончившийся просмотром ВАР в отношении возможного пенальти, то опасно прострелил к чужим воротам. В итоге 11-метровый назначен не был, а с обострениями Игоря справлялась оборона «Химок».

Гром средь ясного неба прозвучал в середине второго тайма. Игроки «Химок» заработали первый угловой, Глушаков слева навесил на ближнюю штангу, а Мохамед Конате выиграл верховую борьбу и пробил головой с угла вратарской. Мяч прокатился по груди Кайо и влетел в ближний угол. После такого ледяного душа стал очевидным и дальнейший ход матча. Мурад Мусаев бросил в бой свежие атакующие силы в лице Ари и Вандерсона в надежде зацепиться в Подмосковье хоть за какие-то очки.

Но ничего не получилось. Атака «Краснодара» смотрелась абсолютно беззубо, и когда казалось, что наступления гостей будут накатываться одна за другой, игру к концовке поединка и вовсе контролировали игроки хозяев, с удовольствием разыгрывая мяч на чужой половине поля. Гостям не удавалось выйти со своей половины поля – мешали многочисленные ошибки в передачах и обработке. Уже после финального свистка игроки краснодарского клуба бросились на разборки с главным арбитром Сергеем Ивановым, Мурад Мусаев прибежал, аккуратно их подвинул и принялся самостоятельно выяснять отношения с рефери, в итоге наговорив на красную карточку. Эффектная точка неудачно сложившегося матча.

«Химки» вновь победили и продолжают подниматься в турнирной таблице. А «Краснодар» вновь уступает в чемпионате страны, всё прочнее обосновываясь в нижней половине турнирной таблицы. У Мусаева наступили непростые времена.

Андрей СЕРГЕЕВ
Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Краснодар, Химки, РПЛ
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Комментарии (2)
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1
ингерман
28 Ноября 2020, 18:33

ай судейка 10016 заряжен был.. чистые пенали на смольнике и на ари зажал.. )))

1
VC-Team
28 Ноября 2020, 18:41

да он с первых минут сказал; ничего личного, а только... и так вот тихо,тихо, делал свое
дело... А вообще, достал весь это шабаш. Чемпионат это, или еще что то,че хотят и мутят.
Балаган кончалыжный!

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