Седьмое поражение «Краснодара» в последних девяти матчах - видео

В 16-м туре РПЛ «Краснодар» играл против «Химок», которых громил в первом круге (7:2). Сегодня же «быки» при подавляющем преимуществе в контроле мяча смогли лишь раз пробить в створ чужих ворот и в свою очередь пропустили со стандарта после подачи Дениса Глушакова и удара головой Мохамеда Конате.

В последних девяти официальных матчах «Краснодар» смог набрать всего четыре очка.

Лучшие моменты матча представлены ниже.