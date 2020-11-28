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Седьмое поражение «Краснодара» в последних девяти матчах - видео

28 Ноября 2020, 19:31,

Global Look Press

В 16-м туре РПЛ «Краснодар» играл против «Химок», которых громил в первом круге (7:2). Сегодня же «быки» при подавляющем  преимуществе в контроле мяча смогли лишь раз пробить в створ чужих ворот и в свою очередь пропустили со стандарта после подачи Дениса Глушакова и удара головой Мохамеда Конате.

В последних девяти официальных матчах «Краснодар» смог набрать всего четыре очка.

Лучшие моменты матча представлены ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Химки
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