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Черевченко: «Мирзов готов к выходу на поле процентов на 90»

28 Ноября 2020, 16:37,

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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч первого круга против «Краснодара» стал отправной точкой для вашего прихода в «Химки». Насколько сейчас это другая команда, и ваша?  Есть ли реваншистские настроения в коллективе?

- Да, нет, готовились обычно к игре, про тот матч уже забыли, потому что это было давно и уже история, поэтому  о ней не разговаривали. Готовились как? «Краснодар» - хорошая играющая команда. Игра покажет.

- Какое сейчас состояние Резиуана Мирзова? Он остался в запасе. Насколько вы рассчитываете на его появление на поле?

- Мы на всех рассчитываем. С ним разговаривали перед игрой, он провел два дня в общей группе. Он готов к выходу на поле процентов на 90.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко, Резиуан Мирзов
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