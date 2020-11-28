Черевченко: «Мирзов готов к выходу на поле процентов на 90»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч первого круга против «Краснодара» стал отправной точкой для вашего прихода в «Химки». Насколько сейчас это другая команда, и ваша? Есть ли реваншистские настроения в коллективе?

- Да, нет, готовились обычно к игре, про тот матч уже забыли, потому что это было давно и уже история, поэтому о ней не разговаривали. Готовились как? «Краснодар» - хорошая играющая команда. Игра покажет.

- Какое сейчас состояние Резиуана Мирзова? Он остался в запасе. Насколько вы рассчитываете на его появление на поле?

- Мы на всех рассчитываем. С ним разговаривали перед игрой, он провел два дня в общей группе. Он готов к выходу на поле процентов на 90.