Мусаев: «Мы не из-за арбитра проиграли»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хороший матч с точки зрения владения мячом, подходов, но с точки зрения результата, наверное, он понятно дело не может понравиться. Но есть какие-то положительные моменты?

- Нет никаких положительных моментов, нет. Мы проиграли матч, что может быть здесь положительного?

- Я так понимаю, что главное ваше недовольство только работой арбитра?

- Нет, нет. Мы не из-за арбитра проиграли. Я был недоволен, что нам не дали провести последнюю атаку. Проблема не в нем, а в нас.

- Сейчас надо поскорее забыть этот матч и думать о Лиге чемпионов?

- Другого выхода нет.