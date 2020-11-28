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Мусаев: «Мы не из-за арбитра проиграли»

28 Ноября 2020, 18:50,

Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хороший матч с точки зрения владения мячом, подходов, но с точки зрения результата, наверное, он понятно дело не может понравиться. Но есть какие-то положительные моменты?

- Нет никаких положительных моментов, нет. Мы проиграли матч, что может быть здесь положительного?

- Я так понимаю, что главное ваше недовольство только работой арбитра?

- Нет, нет. Мы не из-за арбитра проиграли. Я был недоволен, что нам не дали провести последнюю атаку. Проблема не в нем, а в нас.

- Сейчас надо поскорее забыть этот матч и думать о Лиге чемпионов?

- Другого выхода нет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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