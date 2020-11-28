​Глушаков показал раздевалку «Химок» после победы над «Краснодаром»

|
28 Ноября 2020, 22:22,
|
|
«Химки» успешно начали второй круг чемпионата России, обыграв на своём поле «Краснодар» с минимальным счётом 1:0. После игры Денис Глушаков показал раздевалку команды.
«Браво, команда! Очередная победа. Снова все бились, не уступали и взяли трёху! Спасибо партнёрам, тренерскому и медицинскому штабу. Трудимся и двигаемся дальше», - написал Глушаков.
Стоит сказать, что Денис Глушаков был признан лучшим футболистом матча «Химки» - «Краснодар».
«Химки» выиграли три последних матча Премьер-лиги и с восемнадцатью очками занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре «Химки» сыграют на выезде против ЦСКА.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Химки, Денис Глушаков