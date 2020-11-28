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​Глушаков показал раздевалку «Химок» после победы над «Краснодаром»

28 Ноября 2020, 22:22,

Global Look Press

«Химки» успешно начали второй круг чемпионата России, обыграв на своём поле «Краснодар» с минимальным счётом 1:0. После игры Денис Глушаков показал раздевалку команды.

«Браво, команда! Очередная победа. Снова все бились, не уступали и взяли трёху! Спасибо партнёрам, тренерскому и медицинскому штабу. Трудимся и двигаемся дальше», - написал Глушаков.

Стоит сказать, что Денис Глушаков был признан лучшим футболистом матча «Химки» - «Краснодар».

«Химки» выиграли три последних матча Премьер-лиги и с восемнадцатью очками занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.  

В следующем туре «Химки» сыграют на выезде против ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Химки, Денис Глушаков
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