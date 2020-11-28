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Черевченко: «Было бы глупо играть против «Краснодара» первым номером»

28 Ноября 2020, 18:57,

Global Look Press

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч, наверное, не самый простой.  У вас была задача постараться играть вторым номером? Эпизодически было ощущение, что вы забирали себе мяч.

- Думаю, было бы глупо играть против «Краснодара» первым номером. Ребята полностью выполнили установку, что мы и просили тренерским штабом, то они и выполнили. Каждый эпизод они доигрывали до конца. Да, у «Краснодара» были неплохие моменты, подбор в первом тайме был у них, хорошие подходы. Но ребята спокойно без паники сыграли.

- Но при этом у вас была всего одна замена, вместо Аршака Коряна вышел Резиуан Мирзов. То есть, вас полностью устраивало то, что происходило на поле, или вы хотели это как-то не испортить?

- Нет, я думаю, что любого тренера в нынешней игре не все устроило бы, но мы решили так, что одной замены будет достаточно. Мы могли бы еще сделать. В разговоре с ребятами все были готовы и 95 минут сыграть.

- У вас в оставшихся матчах перед зимней паузой весьма плотный календарь. Уже в следующем туре ЦСКА. Насколько команда готова к концовке чемпионата? Все-таки вы не первый-второй-третий тур в команде, но все равно не так много времени прошло.

- Команда готова, плюс я говорю, что те ребята, которые не попадают в основной состав, тоже готовы. Им даже проще, они бьют копытами и хотят играть. Мы на эту тему особо не заморачиваемся. Если не сможет один, то сможет другой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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