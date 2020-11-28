Мусаев: «Не думаю, что мы берегли силы. Просто не хватило нам на концовку эмоций, агрессии»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (0:1).

- Большую часть игры мы владели преимуществом, но нам не доставало передач за спину и количества таких передач. В таких эпизодах нужно всегда находить момент для риска, больше играть вперед и больше открываться. Это не совсем получилось. Такая тактика была у соперника - обороняться и ловить нас на контратаках и стандартах. К сожалению, стандарт прошел, далее нам, возможно, стоило упростить игру и играть вперед. Мы плохо выходили из обороны в атаку и не смогли создать моменты, чтобы отыграться.

- Второй тайм и концовку встречи «Краснодар» провел не так активно. Не хватило сил или уже держали в голове ключевой матч с «Ренном»?

- Невозможно разделять игры на ключевые и не ключевые. У нас сейчас такое турнирное положение, когда каждый матч важный. Всегда заканчивается плохо, когда думаешь о следующей игре. Я согласен, что замены не так усилили нашу игру, мы не смогли добавить в концовке, но не думаю, что мы берегли силы. Просто не хватило нам на концовку эмоций, агрессии. Это скорее сыграло решающую роль.

- Успела ли команда восстановиться после матча Лиги чемпионов?

- Я думаю, да. 4 дня - этого достаточно.

- Вы снова получаете красную карточку за разговоры с судьей после матча. Почему вы наступаете на те же грабли?

- Потому что это футбол, а футбол - это эмоции. Наши арбитры очень легко дают эти карточки. Я не переходил на личности, не выражался матом. Была последняя атака матча, у нас был мяч у Вандерсона, могли делать подачу, вся команда находилась в штрафной соперника, а он останавливает матч, отдает мяч сопернику и свистит. У нас же была последняя атака, мы должны были ее провести. Это я высказал судье, он показал мне красную карточку, сказал, что за несогласие, вот и все.