«Краснодар» потерял де Вильену перед ключевым матчем с «Ренном»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена получил травму в концовке первой половины матча с «Химками» в рамках шестнадцатого тура чемпионата России. В перерыве Мураду Мусаеву пришлось менять голландца на Кристоффера Олссона.

Стоит сказать, что в среду, второго декабря, «Краснодару» предстоит провести ключевой поединок Лиги чемпионов против «Ренна». Команды имеют по одному баллу в активе после четырёх туров группового этапа и разыграют путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Следить за основными событиями матча «Химки» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.