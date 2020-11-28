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«Краснодар» потерял де Вильену перед ключевым матчем с «Ренном»

28 Ноября 2020, 17:48,

Global Look Press

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена получил травму в концовке первой половины матча с «Химками» в рамках шестнадцатого тура чемпионата России. В перерыве Мураду Мусаеву пришлось менять голландца на Кристоффера Олссона.

Стоит сказать, что в среду, второго декабря, «Краснодару» предстоит провести ключевой поединок Лиги чемпионов против «Ренна». Команды имеют по одному баллу в активе после четырёх туров группового этапа и разыграют путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Следить за основными событиями матча «Химки» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Тонни де Вильена
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